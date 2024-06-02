SABIAN セイビアン / AAX 18 Chinese #20

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。即購入＆即発送可能です。SABIAN(セイビアン）のAAXシリーズ、18インチチャイニーズシンバル。ダークな音色でタイトなアタックを出すことができるモデル。ブリリアントフィニッシュ。[直輸入品]■シリーズ：AAXシリーズ■タイプ：チャイナ■サイズ：18インチ■ウェイト：thin■フィニッシュ：ブリリアントフィニッシュ音量はそこそこに、音色はスパーンとアクセントにはもってこいですね。かなり重宝してます。サスティーンは長過ぎない程度で個人的には気持ちよく感じます。ライブでも周りに埋もれないでかなり目立ちました。よろしくお願いいたします。
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