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逸品　明治金工　龍虎　浮彫仕上げ　切手ケース　スタンプケース　和骨董アンティーク
商品番号 Q34668946644
商品名

逸品　明治金工　龍虎　浮彫仕上げ　切手ケース　スタンプケース　和骨董アンティーク
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 12,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

明治金工　輸出品龍虎浮彫仕上げの切手ケースです。蓋内側は牡丹に蝶文様が施されています。ピューターか安珍銅の銀仕上げと思います。寸法　12X6.5X1.9センチご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールをお読み下さい。最近、ヤフオクや中国のネットショップが当方の写真、コメントを流用した出品がありますが、全く無関係の業者です。詐欺紛いの手口に注意してください。アンティークなりの擦れ、汚れ、染み、ヤケなどあります。画像が全てです。判断のうえ宜しくお願い致します。北海道　沖縄　離島は着払いになる場合があります。#デスクアクセサリー　#金工のコレクション　#逸品コレクション　#明治金工　#龍虎　#浮彫仕上げ　#切手ケース　#スタンプケース　#安珍銅　#和骨董　#アンティーク　#明治金工のコレクション　#デスクアクセサリーのコレクション
http://narcologia.ru/goods/mythic628735.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming906792.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox392939.html

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