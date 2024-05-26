逸品　明治金工　龍虎　浮彫仕上げ　切手ケース　スタンプケース　和骨董アンティーク

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商品詳細
明治金工 輸出品龍虎浮彫仕上げの切手ケースです。蓋内側は牡丹に蝶文様が施されています。ピューターか安珍銅の銀仕上げと思います。寸法 12X6.5X1.9センチご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールをお読み下さい。最近、ヤフオクや中国のネットショップが当方の写真、コメントを流用した出品がありますが、全く無関係の業者です。詐欺紛いの手口に注意してください。アンティークなりの擦れ、汚れ、染み、ヤケなどあります。画像が全てです。判断のうえ宜しくお願い致します。北海道 沖縄 離島は着払いになる場合があります。#デスクアクセサリー #金工のコレクション #逸品コレクション #明治金工 #龍虎 #浮彫仕上げ #切手ケース #スタンプケース #安珍銅 #和骨董 #アンティーク #明治金工のコレクション #デスクアクセサリーのコレクション
http://narcologia.ru/goods/mythic628735.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming906792.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox392939.html
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