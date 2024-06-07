アルトサックス用マウスピース　セルマーS90 180

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商品詳細
アルトサックス用のマウスピースです。1ヶ月程使用し、その後は大切に保管しています。【内容物】•マウスピース•箱•ポーチ(入れる布)•元々入ってた説明書簡単にアルコール消毒を済ませております。あくまでも中古品であるという点を了承していただける方のみご購入をお願いします。#アルトサックス#サックス#セルマー#マウスピース
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement649199.html
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H.Selmer S90 180 アルトサックス用マウスピース セルマー
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