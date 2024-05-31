SHINee　ミンホ　ミノ　BEST CHOI'S MINHO フォーチュン⑦

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・フォーチュンカードコメントカードの10種類コンプリートセットになります。除光液で削ったのできれいかと思いますが、神経質な方は入札お控えくださいとてもかわいいトレカです(^^)この機会にいかがでしょうか？即購入歓迎です。折れないように補強してメルカリ便で発送致します(^^)よろしくお願いいたします(*´∀人)テミンオニュキージョンヒョンミンホ