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- SHINee ミンホ ミノ BEST CHOI'S MINHO フォーチュン⑦
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商品詳細
・フォーチュンカードコメントカードの10種類コンプリートセットになります。除光液で削ったのできれいかと思いますが、神経質な方は入札お控えくださいとてもかわいいトレカです(^^)この機会にいかがでしょうか？即購入歓迎です。折れないように補強してメルカリ便で発送致します(^^)よろしくお願いいたします(*´∀人)テミンオニュキージョンヒョンミンホ
http://narcologia.ru/goods/reboot579136.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement991999.html
http://narcologia.ru/goods/moped475168.html
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