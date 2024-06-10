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- ポルシェ911ターボ 1/43 ミニカー 限定1632
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商品詳細
ジャンル（ミニカー）···車グッズ種類···その他スケール···1/43MINICHAMPS製1/43ミニカーディスプレイしてましたのでケースに若干の汚れが有りますが発送前に出来るだけクリーニングします。赤いポルシェは如何でしょうか限定数1632台中古品扱いスポーツカー自動車ドイツ車ポルシェ模型ミニカー
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