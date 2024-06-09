ポケモンメザスタ　ゴージャススター2弾　スイクン　まとめ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ポケモンメザスタゴージャススター2弾スーパースタースイクン排出後スリーブに入れ、未使用で保管しております。排出時の細かいキズやスレがある場合もあります。あくまでもプレイ用とお考え下さい。スリーブ、プチプチに包んで発送します。値下げ交渉には対応致しません。よろしくお願い致します。種類···メザスタ
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