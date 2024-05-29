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ピアノ　補助ペダル　甲南　イージーペダルG CA900
商品番号 F84010432774
商品名

ピアノ　補助ペダル　甲南　イージーペダルG CA900
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,726 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。新品購入しましたが、子どもが直ぐに成長した為、出品いたします。半年程度の使用です。箱と取り扱い説明書をお付けいたします。状態は良と思いますが、新品同様をお求めの方はご購入をお控え下さい。#アシストペダル
http://narcologia.ru/goods/parenthesis812944.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture457041.html
http://narcologia.ru/goods/capitation324808.html
ピアノ　補助ペダル　甲南　イージーペダルG CA900
甲南/イージーペダルG　CA900 ピアノ補助ペダル-楽器de元気
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甲南 イージーペダルG CA900 ピアノ用 補助 ペダル 二段階調整 取り付け簡単 身長目安：135cm以上 (保管用巾着＋楽器クロスセット)
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