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【画材】油絵キャンバス木枠 F6x29 P6x13 計42本
商品番号 I40966296330
商品名

【画材】油絵キャンバス木枠 F6x29 P6x13 計42本
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

F629本P613本（キャンバス付き3枚含む）かなり使い込んでいる物も含まれていますが、使用できないほど傷んでいるものは無いと思います。タックスを抜いた跡などでケガをされないよう、取り扱いにはご注意ください。
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