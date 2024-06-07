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- 【画材】油絵キャンバス木枠 F6x29 P6x13 計42本
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商品詳細
F629本P613本（キャンバス付き3枚含む）かなり使い込んでいる物も含まれていますが、使用できないほど傷んでいるものは無いと思います。タックスを抜いた跡などでケガをされないよう、取り扱いにはご注意ください。
http://narcologia.ru/goods/perpetual89146.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical231701.html
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