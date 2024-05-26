King\u0026Prince 髙橋海人 永瀬廉 うちわ文字 うちわ 文字 目立つ 蛍光

ご覧頂きありがとうございます(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)うちわ文字のオーダーは行っておりません。【既製品】の出品となります。こちらはKing\u0026Prince髙橋海人くん/TravisJapan中村海人くんの【海人】のうちわ文字になります。サイズはうちわから少しはみ出す程度のやや規定外サイズとなっております。2.3枚目にうちわの上に文字を置いた写真を載せておりますのでそちらにてサイズご確認ください。文字内側から、蛍光黄色カッティングシート→黒画用紙→白画用紙→蛍光ピンクカッティングシートとなっております。文字の厚紙補強は行っておりません。一番下のカッティングシートはシールタイプのためお手持ちのうちわにそのまま貼ることができます◎こちらはSnowMan目黒蓮くん/King\u0026Prince永瀬廉くんの【れん】のうちわ文字になります。サイズはうちわから少しはみ出す程度のやや規定外サイズとなっております。5.6枚目にうちわの上に文字を置いた写真を載せておりますのでそちらにてサイズご確認ください。文字内側から、蛍光黄色カッティングシート→黒画用紙→白画用紙→つやあり蛍光ピンクカッティングシートとなっております。文字の厚紙補強は行っておりません。一番下のカッティングシートはシールタイプとなっているためそのままお持ちのうちわに貼ることができます◎素人が全て手作業で作っております。神経質な方はご購入をお控えください。⚠️うちわはつきません。うちわ文字のみの発送となります。発送の際はクリアファイル、袋に入れ封筒にて発送致します。発送の際の厚紙補強は＋55円にて可能です。細かい部分等気になることやご質問ございましたら写真の追加も可能ですのでお気軽にコメントください♪King\u0026Prince永瀬廉髙橋海人TravisJapan宮近海斗中村海人七五三掛龍也川島如恵留吉澤閑也松田元太松倉海斗うちわ文字うちわ文字



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