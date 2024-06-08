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仮面ライダーフォーゼ エレキステイツ ファイヤーステイツ　セット販売
商品番号 F45335064649
商品名

仮面ライダーフォーゼ エレキステイツ ファイヤーステイツ　セット販売
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FMCS02　仮面ライダーフォーゼ　エレキステイツ◆状態◆開封品箱に傷みがあります反りもあります画像をご確認くださいFMCS03　仮面ライダーフォーゼ　ファイヤーステイツ◆状態◆未開封品箱に傷みや汚れがあります画像をご確認ください２個セット販売どちらも長期の自宅保管になりますので気になる方はご遠慮ください中古品にご理解ご了承いただける方よろしくお願いします#フィギュア特撮関係他にも出品しています▪こちらからフィギュアシリーズ···仮面ライダー
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