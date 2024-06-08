仮面ライダーフォーゼ エレキステイツ ファイヤーステイツ　セット販売

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FMCS02 仮面ライダーフォーゼ エレキステイツ◆状態◆開封品箱に傷みがあります反りもあります画像をご確認くださいFMCS03 仮面ライダーフォーゼ ファイヤーステイツ◆状態◆未開封品箱に傷みや汚れがあります画像をご確認ください２個セット販売どちらも長期の自宅保管になりますので気になる方はご遠慮ください中古品にご理解ご了承いただける方よろしくお願いします#フィギュア特撮関係他にも出品しています▪こちらからフィギュアシリーズ···仮面ライダー