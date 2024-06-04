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- 卒業～Graduation～ 中本 静 1/8 ガレージキット 未組み立て
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商品詳細
箱には経年劣化が見られます。未組み立て品ですg-port値下げ不可です。未組立美少女レア品フィギュアガレキ商品解説■商品は無彩色、組立て前のレジンキャストとなります。「卒業 graduation」より、中本静がレジンキャストキットで登場!【商品詳細】付属品：説明書パーツ数：12点原型製作：常塚弥深※ガレージキットに関しましてはバリ・気泡など状態に差異がございます。予めご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement905899.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis887044.html
http://narcologia.ru/goods/stair931700.html
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