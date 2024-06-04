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一休園 大筆 欧法筆 4号
商品番号 F17642497051
商品名

一休園 大筆 欧法筆 4号
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一休園製品欧法筆４号新品・未使用定価8,800円の品です。・原料→純イタチ毛・用途→漢字半紙用穂の大きさΦ9×44mm商品サイズΦ9×259mm在庫7本ございます！#書道#習字#大筆#小筆#筆#一休園#墨#墨液#古墨#半紙#半切#条幅#書#漢字#仮名
http://narcologia.ru/goods/manufacture731741.html
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