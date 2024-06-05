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- 値下げしました！肥前陶磁器 大日本肥蝶山信甫造 金襴手花瓶
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商品詳細
江戸後期ぐらいの肥蝶山の金襴手花瓶になります。大きなダメージや傷などは御座いませが古い物なので擦れ汚れ等などが御座います。 高さ 約 ４２，０センチ口 約 １７．０センチ
http://narcologia.ru/goods/voiceless714559.html
http://narcologia.ru/goods/unusable128674.html
http://narcologia.ru/goods/approximate598120.html
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