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- 【新品】ピクミン フルーツグミ キーホルダー チャーム マスコット
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商品詳細
【新品未開封】ピクミンフルーツグミ・赤ピクミン1個・青ピクミン×2個・黄ピクミン1個・紫ピクミン1個☆グミはつきません。☆水濡れ防止とプチプチで梱包をして、匿名配送ネコポスにて発送予定です。#ピクミン#めじるしアクセサリー#任天堂#バンダイ#ガチャ#ピクミングミ#フルーツグミ
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