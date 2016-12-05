ピエール・ヌブー『パリ近郊』 風景画 水彩画 絵画 肉筆 額装

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ピエール・ヌブー『パリ近郊』風景画水彩画絵画肉筆額装ご覧頂き、ありがとうございます。購入前に、プロフィールも参照にお願いします。こちらのお品は中古品になります。ピエール・ヌブーの風景画です。額、保護アクリル板は経年による、傷、汚れがあります。経年によるシミ、ヤケがあります。箱、黄袋はありません。状態は画像を参考にされて下さい。よく画像をご確認いただき、充分ご理解、ご納得の上で、ご自身の判断で納得後に購入をお願いします。ご不明な点がありましたら、購入前にコメント欄から、お問合せ下さい。古い作品ですので、些細な事を気にしない方でお願いします。あくまでも中古品になりますので完璧をお求めの方、神経質な方はご購入をお控え下さい。気になる方がおられましたら気軽にコメントお願いします。額サイズ 縦約48×横約53cm即購入、無言購入、大歓迎です。送料込みです。1点物ですので、早い者勝ちです。絵画の種類···水彩画形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···水彩絵の具