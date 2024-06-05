ポケモンカード　10th 5枚まとめ売り

結晶塔のエンテイ爆誕のルギア時を超えたセレビィ水の都のラティアス水の都のラティオス以上5枚となります。状態は写真でご確認ください。古いカードのため、状態にこだわる方はご遠慮ください。バラ売り不可、値下げ不可、トラブル防止の為プレイ用でお願いします。即購入可能です。



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