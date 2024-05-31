呪術廻戦0 ふわコロりん　フルセット8種

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★値下げ不可タカラトミーアーツ ふわコロりんシリーズの呪術廻戦08種コンプリートセットですグッズ整理のためお譲りします。すべて未開封ですが箱を開けた当初からビニール接着の甘い個体や寄れている個体がありますので神経質な方はご遠慮ください。外箱は付きません。画像1枚目の箱に入れて発送します。全体をプチプチでひと包みにします。バラ売り価格五条悟...¥3333夏油傑...¥6999乙骨憂太...¥2222狗巻棘...¥1222その他...¥444==========☆発送方法・フルセット→ゆうパック・バラ売り→夏油のみ特定記録、他ゆうパケット※ゆうパケット商品は発送できる厚さに圧縮します☆同梱について複数ご購入頂いた方はおまとめします。商品頁に同梱価格の記載がある場合を除き、おまとめによる割引や発送法変更による値引きは一切ありません。関連する質問や交渉はご遠慮ください。==========自宅にペット、喫煙者なし領収書の発行は不可説明未読と思われるコメントには返信致しません#呪術廻戦#ふわコロりん