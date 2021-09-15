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ハーモニカ
商品番号 J51027908625
商品名

ハーモニカ
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国製MIWHAExcellent48韓国で購入しました。子供が中学で何回か使用しましたが、その後そのまま自宅で保管していました。販売価格はアマゾンでは、29800円でした。品質保証書があったのですが、見つかりません。御了承ください。
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