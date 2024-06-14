進撃の巨人× NOBIACE コラボ　ノビエース　リヴァイ　アクリルスタンド

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リーヴァイ先生のアクリルスタンド￼セット新品未使用です。バラ売り不可、即購入OK。コメントありましても即購入優先。値下げ値引きは暫く考えておりません。目立つ傷や汚れはございませんが、初期傷などはご理解の程、宜しくお願い致します。その他不明点はお気軽にご質問ください。最後までお読み下さりありがとうございます。進撃の巨人TheFinalSeasonWITSTUDIOエレン・イェーガーミカサ・アッカーマンアルミン・アルレルトハンジ・ゾエリヴァイ・アッカーマンエルヴィン・スミスジャン．キルシュタインサシャ・ブラウスコニー・スプリンガークリスタ・レンズヒストリア・レイスライナー・ブラウンベルトルト・フーバーアニ・レオンハートLevi兵長attackontitan#リヴァイ兵長#ポストカード#描き下ろし#ブロマイド#原画