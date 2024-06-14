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- Vユニ 未開封1BOX \u0026 バラ５パック ポケモンカード Vスターユニバース
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商品詳細
ページをご覧いただきありがとうございます♪ホビーステーションで当選した未開封1BOXとカードショップで購入したバラ５パックになります。迅速丁寧な発送を心がけています。質問等があればコメントまでお願いします。#ポケモンカード #ポケカ #クレイバースト#スノーハザード #SR#SAR#AR#UR#CHR#PSA#ピカチュウ #ナンジャモ #リザードン #グルーシャ#ミモザ #キハダ #ブラッキー #カイ #リーリエ#ルギア #マリィ#Vユニ #パオジアン #セビエ #セグレイブ #イーブィ #151#エリカ #ミュウ #カメックス #黒炎の支配者
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