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Vユニ　未開封1BOX \u0026 バラ５パック　ポケモンカード　Vスターユニバース
商品番号 S95717717617
商品名

Vユニ　未開封1BOX \u0026 バラ５パック　ポケモンカード　Vスターユニバース
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ページをご覧いただきありがとうございます♪ホビーステーションで当選した未開封1BOXとカードショップで購入したバラ５パックになります。迅速丁寧な発送を心がけています。質問等があればコメントまでお願いします。#ポケモンカード　#ポケカ　#クレイバースト#スノーハザード　#SR#SAR#AR#UR#CHR#PSA#ピカチュウ　#ナンジャモ　#リザードン　#グルーシャ#ミモザ　#キハダ　#ブラッキー　#カイ　#リーリエ#ルギア　#マリィ#Vユニ　#パオジアン　#セビエ　#セグレイブ　#イーブィ　#151#エリカ　#ミュウ　#カメックス　#黒炎の支配者
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