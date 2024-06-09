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商品詳細
種類···琴レベル···初心者練習用箏。音楽の授業や箏曲部の練習などによく使われるタイプです。傷は少なく、ほとんど使われなかったようです。糸もまだ使えます。箏柱、琴台になる柱入れもおつけします。
http://narcologia.ru/goods/approximate59220.html
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