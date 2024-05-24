【希少】シンギングボウル　オールドボウル　アンティーク

昔、インド、ネパールより西に旅をしていたおじいさんのアンティーク雑貨店で購入した古いシンギングボウルです。現在よく出回っている綺麗な模様ありの物とは違い、アンティークなシンプルなデザインのボウルです。「これは本当に良い音が響き、この品物は希少だ」と言っておられました。(その方のお店には、昔の希少な仏像や布、アンティーク品が多く、一部のマニアな人が全国から訪れるようです)残念ながら、どこ産の、いつ頃のものかはわかりかねますm(__)mただ、わかるのはこれは職人による手作りのもので、今のものとは違うということです。素材もとても良いもので、低音も深く響きます。「今では、もうこのレベルのものは手に入りにくい」とのこと。私は購入してから結局あまり鳴らすことはなく、ずっと置いてあったのですが、これが最高に良い音(響き)なのかはプロではないのでわからないのですが、普通に鳴らしてまわすと、とても深い心地よい音がでます。傷や汚れは、購入時からのものです。スティック(バチ？？)もおつけします。ボウル直径11.5高さ5.7スティックの長さ18.5太さ2センチヒーリング、ヒーラー、セラピストさんにも、施術やセッションの始まりや終わりを告げる音としても。倍音は、その場を浄化するとも言われていると聞きます。即購入OK。お値下げごめんなさい。丁寧に梱包して送ります。日時指定承ります。とても良い物だと思われますので、どなたか大切に使ってくださる方へ旅立てば嬉しいです。シンギングボウルアンティークアンティーク仏品インドネパールチベットパキスタンアマナマナオウルドボウルオールドボウルオールドシンギングボウル仏具倍音ばいおんヒーリング癒し浄化祈りティンシャヒーラーチベット仏教オラクルカードシータヒーリングタイマッサージタイ古式マッサージタイ式アロママッサージエサレンヨガヨギースピリチュアルレイキレイキヒーリング



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シンギングボウル oldアンティーク 大 直径21cm、高さ9cm、764g (Bコード、第7チャクラ対応) ハンドメイド ネパール



シンギングボウル oldアンティーク small 直径11cm、高さ4.5cm、303g (Cコード、第2チャクラ対応) ハンドメイド ネパール



シンギングボウル oldアンティーク 中大 直径17.5cm、高さ7.5cm、713g (Fコード、第1チャクラ対応) ハンドメイド ネパール



シンギングボウル oldアンティーク small 直径12cm、高さ5cm、320g (Fコード、第1チャクラ対応) ハンドメイド ネパール



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