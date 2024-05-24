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- 【新品・未使用】 牛革 和太鼓 1.2尺・バチ付き・台付き 祭り
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商品詳細
御覧いただきありがとうございます。他にもアウトレット商品を出品しております。↓↓↓↓↓↓↓#momo123こちら送料無料！※ （北海道・沖縄・瀬戸内海の島々・離島は送料無料対象外）【新品・未使用】 牛革 和太鼓1.2尺・バチ付き・台付き 祭り FQ747==================================\u003c状態\u003e【新品・未使用】未使用ではございますが、皮面に革特有のやけ、しみがございます。■ (白く綺麗にすると皮が薄くなり穴が開きやすくなってしまう為、、あえて削っていません)■ サイズ 幅…約）約38.5ｃｍ(たたく面) 長さ…約45.5ｃｍ■ お祭り・イベントなどにいかがでしょうか？。■ 牛革ですので音の響きが違います。※ 現物写真(3～8枚目）
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