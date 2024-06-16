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F624 時代 重箱 蝶蒔絵 四段重 蓋2枚 高さ34cm アゲハ蝶 蒔絵
商品番号 A19303905796
商品名

F624 時代 重箱 蝶蒔絵 四段重 蓋2枚 高さ34cm アゲハ蝶 蒔絵
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 6,478 円
在庫状況 あり

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商品詳細

F624時代重箱蝶蒔絵木箱入り四段重蓋2枚高さ34cm木製漆塗アゲハ蝶蒔絵懐石道具-------------------------------------------------　　巾　24.5cm×23.5cm高さ　34cm古く、多少の傷があります。画像でご確認をお願いいたします。-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。中古品・古美術品としての出品でございます。画像をご確認の上、ご理解の上お求めくださいますようお願いいたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。
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