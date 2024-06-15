ご覧いただきありがとうございます！【商品】YFL-211PSEメカ付きリップ銀製工房メンテナンス済リップ銀製なので、より本格的な音色を楽しみながら管体は重すぎないため体の小さい初心者の方にはピッタリのモデルです。材質：（頭部管）白銅・銀メッキ リッププレート・ライザーAg925銀製（主管／足部管） 白銅・銀メッキ（キイ）洋銀・銀メッキキータイプ：カバード キーシステム【商品状態】とても綺麗な状態です、凹みは一切ありません。わずかな小傷、細部のクスミは見受けられますが、タンポやコルクも良好、全く問題ありません。程度の良い調整された楽器を安価でお探しの方、定価より大幅に安く、性能は同じなので本当にオススメです。状態は画像にてご確認をお願いします。あくまでも中古品ですので、ご理解ある方のみご購入ください。こちらの個体は、出荷前に工房にて以下のメンテナンスを行なっており到着後すぐに演奏可能です。新品の状態よりも吹きやすいかもしれません。Eメカ付きで初心者の方にも安心です。信頼のできる楽器を購入希望の方には、絶対の自信を持っておススメできる楽器です。・バランス調整・アルコール除菌・磨き・検品、試奏による音出し確認【付属品】フルート本体純正ケース純正ケースカバー【発送】スピード即日発送します。吹奏楽ヤマハYAMAHAフルート管楽器ブラスバンドオーケストラ212211221311411頭部管管シルバー銀レベル···初心者種類···フルート



魅力的な メンテナンス済みYFL-211PS Eメカ付き リップ銀製 管楽器 ...



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