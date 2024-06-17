【値下げ！】SUZUKI ヴァイオリン3/4 セット　スズキ

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スズキの3/4サイズのヴァイオリンセットです。本体・弓・肩当て・ケースついております。126,000円で購入しました。一箇所傷がございますが、問題なく演奏できます。画像でご確認ください。模様も色味も美しいヴァイオリンです。全てセットなので購入後すぐにご使用いただけます。(松脂は付属しておりません。)ヴァイオリンはピンからキリまでありますが、安すぎてもいいという楽器ではないので、これくらいの楽器を定価よりお得に手に入れられるという点でかなりおすすめです。※他でも出品しているので予告なく出品取消する場合がございます