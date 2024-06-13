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YAMAHA サイレントブラス トランペット用 SB7X
商品番号 N89983204464
商品名

YAMAHA サイレントブラス トランペット用 SB7X
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回使用したのみで目立った傷や汚れ、匂いなどはありません。現物のみのお渡しです。SB7Xサイレントブラストランペット用YAMAHA定価：¥19000#YAMAHA#SB7Xサイレントブラスアクセサリー···その他
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