YAMAHA サイレントブラス トランペット用 SB7X

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商品詳細
数回使用したのみで目立った傷や汚れ、匂いなどはありません。現物のみのお渡しです。SB7Xサイレントブラストランペット用YAMAHA定価：¥19000#YAMAHA#SB7Xサイレントブラスアクセサリー···その他
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