- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 管楽器
- >
- イヤーズ サムフック アルトサックス
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
セルマー、ヤナギサワ用イヤーズ製のサムフックです。洋白製、ゴールドプレートです。1年くらい使用していたため、一部ハゲやくすみがありますが、レスポンスの良さ、音色には殆ど影響はないと思います。現在こちらのモデルは販売されていないようですので、お探しの方はぜひこの機会にどうぞ。参考定価16,000(+tax)よろしくお願いいたします。種類···サックスアクセサリー・パーツ···その他
http://narcologia.ru/goods/Lincoln701702.html
http://narcologia.ru/goods/preference972738.html
http://narcologia.ru/goods/choice885785.html
EARRS SAX / サムフック 総銀製サムフック Type2 PGP イヤーズサックス
とっておきし新春福袋 EARRS サックス（セルマー）用サムフック Ag950 ...
Earrs Sax/ イヤーズサックス エボナイト製サムフック YAMAHA用 ...
サックス アクセサリー｜H,D,A サクソフォンサムフック - 管楽器専門店 ...
中山拓海が試奏・検証!!〜SAXサムフックReso Holder〜
純チタンサムフックセンターネジ | earrs-sax
Yanagisawa / AKz-2 ヤナギサワ アルトサックス用ネック ブロンズ ...
2023年最新】サムフック サックスの人気アイテム - メルカリ
EARRS サックス用サムフック 950Solid Silver 【良好品】 おもちゃ ...
トップ | earrs-sax
サックス アクセサリー｜H,D,A サクソフォンサムフック - 管楽器専門店 ...
Earrs Sax/ イヤーズサックス エボナイト製サムフック YAMAHA用 ...
総銀製 ソリッドシルバー サックス用サムレスト ピンクゴールド ...
http://narcologia.ru/goods/Lincoln701702.html
http://narcologia.ru/goods/preference972738.html
http://narcologia.ru/goods/choice885785.html
EARRS SAX / サムフック 総銀製サムフック Type2 PGP イヤーズサックス
とっておきし新春福袋 EARRS サックス（セルマー）用サムフック Ag950 ...
Earrs Sax/ イヤーズサックス エボナイト製サムフック YAMAHA用 ...
サックス アクセサリー｜H,D,A サクソフォンサムフック - 管楽器専門店 ...
中山拓海が試奏・検証!!〜SAXサムフックReso Holder〜
純チタンサムフックセンターネジ | earrs-sax
Yanagisawa / AKz-2 ヤナギサワ アルトサックス用ネック ブロンズ ...
2023年最新】サムフック サックスの人気アイテム - メルカリ
EARRS サックス用サムフック 950Solid Silver 【良好品】 おもちゃ ...
トップ | earrs-sax
サックス アクセサリー｜H,D,A サクソフォンサムフック - 管楽器専門店 ...
Earrs Sax/ イヤーズサックス エボナイト製サムフック YAMAHA用 ...
総銀製 ソリッドシルバー サックス用サムレスト ピンクゴールド ...