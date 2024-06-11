イヤーズ サムフック アルトサックス

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セルマー、ヤナギサワ用イヤーズ製のサムフックです。洋白製、ゴールドプレートです。1年くらい使用していたため、一部ハゲやくすみがありますが、レスポンスの良さ、音色には殆ど影響はないと思います。現在こちらのモデルは販売されていないようですので、お探しの方はぜひこの機会にどうぞ。参考定価16,000(+tax)よろしくお願いいたします。種類···サックスアクセサリー・パーツ···その他