ポケモンカード　VSTARユニバース　新品未開封　1box

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商品詳細
ポケモンカード VSTARユニバース新品未開封 シュリンク付き1箱です。カードゲームボックス販売の為、返品交換は不可です。ご理解いただけます方のみご購入願います。迅速に発送いたします。よろしくお願いします。
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