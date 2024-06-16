Mrs. GREEN APPLE 大森元貴 French Mug Cap

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ご覧いただきありがとうございますm(__)mこちらMrs.GREENAPPLEMotokiOhmori受注生産商品マグカップです！購入して、使う機会なく新品の状態で暗所に保管しておりました。なかなかフリマサイトにも出回らないので、気になる方はお早めに！！○商品説明「French」ジャケットイラストとロゴをプリントで表現した白いマグカップ。キッチンに新たな彩りをそえるアイテムとして、ぜひご利用ください。○サイズ口径：80mm×高さ60mm容量：約320ml○素材陶器未使用品写真撮影の時のみ箱から出しています。SpeakingサママフェスティバルInthemorningどこかで日は昇るWanteD!WanteD!Loveme,Loveyou青と夏僕のことロマンチシズム※ドッグ盤ロマンチシズム※初回限定盤SoranjiProgressiveVarietyTWELVEMrs.GREENAPPLEMrs.GREENAPPLE絵本盤ENSEMBLEAttitude5Unity大森元貴藤澤涼架若井滉斗エデンの園ゼンジンNOAHnoHAKOBUNEATLANTISANTENNAミセスグリーンアップルノアの方舟ライブMrs.GREENAPPLEARENATOUR2023NOAHnoHAKOBUNE大森元貴藤澤涼架若井滉斗mrsgreenappleMGAミセスSiip