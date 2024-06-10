新品未開封　Tsubame Tee L

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商品詳細
新品未開封 TsubameTeeL 公式soldoutの貴重なものとなります。前面にはツバメの刺繍が施された上品な逸品。\u2028首もとのインナーテープがアクセントとなったゆったり感のあるオーバーサイズでリラクシーに着れる1枚。ストリート感あふれるグラフィックがフロントに刺繍されているツアーＴシャツ。 【カラー】LightBlack【サイズ】\u2028[L]身丈77/身幅56/肩幅52/袖丈24(cm)\u2028【素材】\u2028コットン100%グッズ関連の商品はこちらのハッシュタグにて検索のほどお願いいたします。#はなflowerのグッズmerchandise⭕️即購入大歓迎です。送料の都合により折り畳んでの発送となる場合があります。☑️ペット・子供・喫煙者はいません。関連タグYOASOBIグッズ夜に駆けるコンサートヨアソビよあそび夜遊びビーチタオル黒ティーシャツライトブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）電光石火
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