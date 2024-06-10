【電子ピアノ】KAWAI カワイ 木製鍵盤 CA9800GP



カワイ(KAWAI) CA9800GP 電子ピアノ中古販売｜電子ピアノ買取.com



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KAWAI×島村楽器 コラボ電子ピアノ「CA9800GP」のご紹介

種類···電子ピアノ カワイ2020年12月島村楽器店舗にて購入しました。息子が習い事を始めたことをきっかけに購入しましたが、2年間半ほど使用しました。まだまだ綺麗な状態だと思います。動作確認済みおまけ:未使用ピアノ専用ヘッドホン【特徴】■プレミアムローズウッド調■鍵盤：88鍵／シーソー式木製鍵盤、グランド・フィール・アクションⅡアイボリータッチ(象牙調仕上げ)エボニータッチ(黒檀調仕上げ)レットオフフィール■寸法：横幅1455×高さ925×奥行465mm(セットアップ時／譜面台を倒した状態)■重量：85kg■付属品：電源コード、高低自在椅子、ヘッドホン（未使用)、楽譜集（未使用)、保証書(1年間の保証期間を過ぎました)、取扱説明書希望小売価格(発売時):380,000円■配送手配はご購入者様でお願いします。遠方の方はご自身で配送の手配をお願いします。直接の引き渡しも可能ですので、ご検討ください。こちらは福岡県福岡市です。ピアノの配送はマンション5階からとなりますので、エレベーターがあります。こちらに専用のピアノ梱包材などは一切ございません。ご参考にしてお見積りください。ご購入の前に気になる点はご質問していただき事前にお見積やこちらとのご相談でご納得されたうえでのご購入をお願いします。