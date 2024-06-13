上海ディズニー　ステラルー　バッグ　本日新商品

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商品詳細
グッズ種類···ぬいぐるみ【商品説明】上海ディズニーの9月の新作ダッフィーのサイズはぬいぐるみsくらいです。結構な強気価格ですが、人気商品のようです。バッグサイズ42×28×37cm新商品の為に、2週間下かかります、よろしくお願いします。
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