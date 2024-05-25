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商品詳細
■樹脂製になります。蘆舌＜ろぜつ＞は2本付。✦新品のまま✦箱付【初めて篳篥を演奏するために〜説明書入り】✦でお送りします。■雅楽＜ががく＞で主旋律を演奏する楽器です。ダブルリードの様な蘆舌[ロゼツ]をセットして演奏する楽器です。まろやかで心地良い音色が魅力です。☆綺麗な品です。東儀秀樹さん素敵ですね。レベル...初心者〜
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