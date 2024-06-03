清水規　「富士芳春」　200部限定リトグラフ　作品シールあり

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(作家名)清水規(作品名)富士芳春(技法)シルクスクリーン.4/200200部限定(サイズ)画寸 60cmx47cm 額外側 横80cmx縦66cm(状態)作品、額 共に良好※未使用ですが新品ではありません。美術品の性質をご理解の上、お取引をお願い致します。若干の値下げは可能です。コメントをお願いします。(サイン)作品シール有り(付属品)保管用段ボール箱・黄袋#清水規#富士#富士芳春#リトグラフ#富士山リトグラフ#日本画富士山#タペストリー#額縁#富士山シルクスクリーン#限定リトグラフ#富士山絵画#富士山風景画種類···リトグラフ・石版画形式···額縁入り主題···風景・海景清水規シミズノリNoriShimizu略歴1962年-東京生まれ。創形美術学校卒。1989年まで絵画保存研究所に勤務。1989年 銀座松屋で個展開催。以後日本各地で個展を開催。1994年 「東京セントラル美術館日本画大賞展」、「21世紀の騎手1992展」出品。1995年 月刊美術8月号（1998年3月号・2002年11月号）の表紙を飾る。2005年 4月11日、長野市善光寺に\u003c戸隠雪景\u003e四曲半双屏風を奉納。繊細な筆致と緻密な描写、鮮やかな色彩で日本の美を描き、現代の日本画壇を担うホープとして期待されている。種類···シルクスクリーン形式···額縁入り主題···風景・海景