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目黒蓮くんアクスタ第一弾
商品番号 H12559172146
商品名

目黒蓮くんアクスタ第一弾
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封済み、袋と台紙なし色が剥げていたり目立った傷はありません。ケースに入れて保管しておりました、細かいスレなどありますのでご了承ください。素人の保管のため気になる方はご遠慮ください。一度人の手に渡ったことをご理解ください。プチプチに包んで防水対策をした上で配送致します。
http://narcologia.ru/goods/troupe853011.html
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