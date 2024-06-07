目黒蓮くんアクスタ第一弾

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商品詳細
開封済み、袋と台紙なし色が剥げていたり目立った傷はありません。ケースに入れて保管しておりました、細かいスレなどありますのでご了承ください。素人の保管のため気になる方はご遠慮ください。一度人の手に渡ったことをご理解ください。プチプチに包んで防水対策をした上で配送致します。
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