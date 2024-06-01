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XJAPAN YOSHIKISS 非売品 貴重 最後の値下げ
商品番号 Y120855694
商品名

XJAPAN YOSHIKISS 非売品 貴重 最後の値下げ
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 9,600 円
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商品詳細

☆早い者勝ち！！本物です。2016年にラフォーレ原宿で開催されたロックバンドKISSのイベントで使用されていた現物です。YOSHIKISSXJapanYOSHIKIとKISSのメンバーとの印刷物です。サイズ30×43額付き☆絶対入手出来ない非売品です。お好きな方いかがでしょうか。
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