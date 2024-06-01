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商品詳細
☆早い者勝ち！！本物です。2016年にラフォーレ原宿で開催されたロックバンドKISSのイベントで使用されていた現物です。YOSHIKISSXJapanYOSHIKIとKISSのメンバーとの印刷物です。サイズ30×43額付き☆絶対入手出来ない非売品です。お好きな方いかがでしょうか。
http://narcologia.ru/goods/moisture518369.html
http://narcologia.ru/goods/freshman178856.html
http://narcologia.ru/goods/recycling372814.html
XJAPAN YOSHIKISS 非売品 貴重 最後の値下げ - ミュージシャン
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