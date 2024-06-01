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- 新品未使用品 中島誠之助さん監修 染付の宝文 半開扇向付５客セット 茶道具 懐石
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商品詳細
鑑定団の中島誠之助さん監修染付の宝文半開扇向付 ５客セットからくさ美術館すべて新品未使用 箱有りです(画像最後)脚付の向付サイズ２１.５×１１.８×５.３cm懐石料理などに。#染付#磁器#鉢#向付#茶道具#小鉢#懐石料理#茶事#呉須
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful302351.html
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