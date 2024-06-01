新品未使用品　中島誠之助さん監修　染付の宝文　半開扇向付５客セット　茶道具　懐石

鑑定団の中島誠之助さん監修染付の宝文半開扇向付 ５客セットからくさ美術館すべて新品未使用 箱有りです(画像最後)脚付の向付サイズ２１.５×１１.８×５.３cm懐石料理などに。#染付#磁器#鉢#向付#茶道具#小鉢#懐石料理#茶事#呉須



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