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陶冶苑　伊藤豊作　鋳銅花瓶　一輪挿し　共箱　C　3971
商品番号 P15265246942
商品名

陶冶苑　伊藤豊作　鋳銅花瓶　一輪挿し　共箱　C　3971
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 4,747 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約25cm　幅約7cm口外径約3.2㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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