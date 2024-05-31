レア 90s TOYBIZ トイビズ ヴェノムVENOMフィギュア 箱無し現状

ご覧頂きありがとうございます。コレクションしていた物を販売してます。1990sToybizトイビズ ヴェノム フィギュアです。足裏に1996年の表記あり。Size約18cm(高さ)90年代に発売されたスパイダーマンヴェノムのアクションフィギュア、VENOM/PLANETOFSYMBIOTESシリーズだと思います。マッシブで重量感のある作りがまさに90s。今はなかなか見つからないかと。箱等ありません、パーツ欠損あるかもしれません。この状態で古いおもちゃを扱う店舗で購入、ディスプレイしていました。あくまで中古ので状態を理由にクレームはやめて下さい。マーベルレジェンドフィギュアシンビオートヴェノムベノムスパイダーマンスパイダーバースアベンジャーズ人形アメトイX-MENデアデビルウルヴァリンベアブリックキューブリック009マーベルベノムヴェノムカーネイジ007カーネイジアベンジャーズmarvelvenomdeadpoolデッドプールマーベルスーパーマンスパイダーマンバットマンドラえもんファンコfunkoゲゲゲ星の王子バットウーマンバットガールベインスマーフマークミラーフランクミラーアランムーアタンタンテラフォーマーズ進撃の巨人ワンピースユニクロkissアズラエルアメコミアイアンマンジョーカースポーンspawndcスターウォーズビートルズインディジョーンズオースティンパワーズメンインブラックホットホイールボビングヘッドワッキーワブラーラットフィンクおそ松ノベルティプレデターエイリアンウルトラマンウルトラセブンビッグサイズガンダムザクガンプラエアブラシ塗装スプレーラッカーアクリル絵の具リペイント仮面ライダーダースモールダースベイダージェダイボバフェットルークスカイウォーカーハンソロルーカスキリングジョークアランムーアフランクミラーデアデビルエヴァンゲリオン等お探しの方よろしくお願い致します。フィギュア種類···アクションフィギュア性別···男



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