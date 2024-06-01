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最終値引【psa10】コータス CHR 連番2枚セット
商品番号 S27774271848
商品名

最終値引【psa10】コータス CHR 連番2枚セット
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,381 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【psa10】コータスCHR連番2枚セットです。自引きし、psa鑑定に出したワンオーナー品です。アタッシュケースに入れ、日の当たらない場所で保管している為、日焼け等はありません。相場の変動によって細かく料金を変更させていただくことがありますので、ご了承ください。濡れ、破損等の対策をした上で、出来る限り購入して頂いた24時間以内に発送手続きを致します。よろしくお願い致します！※注意点※・鑑定品のランク表示はあくまでも中身のカードの評価となります。・外側の鑑定ケースには初期傷等がある場合もございますので予めご了承ください。・カードの状態はPSAの鑑定結果となりますので、その状態については責任を取りかねます。・商品画像をよくご確認いただき、ご不明な点はご質問ください。・神経質な方のご購入はご遠慮ください。#ポケモン#Pokemon#ドリームリーグ#アスナ#DREAMSLEAGUE
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