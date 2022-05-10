バンダイS.H.Figuarts 仮面ライダーゼロワン

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ご覧いただきありがとうございます。バンダイS.H.Figuarts仮面ライダーゼロワン ライジングホッパー新品購入後、直射日光のあたらないコレクションケースに飾ってありましたので、状態は良いと思います。付属品全て揃っています。箱は保存に伴う擦れがあります。プチプチに包んで発送予定です。喫煙環境はありません。中古品であることご了承の上ご購入お願いいたします。※値下げ交渉はご遠慮下さい。フィギュアシリーズ···仮面ライダー造形シリーズ···S.H.Figuarts