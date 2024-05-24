Treasure 1st メンバーシップキット、会報誌 vol.2

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(¨̮)Treasure1stキットと会報誌vol.2のセットとなります。メンバーシップカード以外全て付属しています。トレカも全てお付けいたします。こちらは1度開封しているものとなりますのでご了承ください。箱無しでの発送とさせていただきます。箱をご所望の場合は＋500円で対応させて頂きます＾＾メンバーシップTreasureT5ヒョンソクジュンギュジフンドヨンヨシハルトジョンウジェヒョクアサヒジョンファンマシホイェダムkitweverseグッズ種類···公式写真
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