

AriaProII アリアプロ2 美品 低弦 クルーソンペグ-eastgate.mk AriaProII アリアプロ2 美品 低弦 クルーソンペグ-eastgate.mk



AriaProII アリアプロ2 美品 低弦 クルーソンペグ-eastgate.mk AriaProII アリアプロ2 美品 低弦 クルーソンペグ-eastgate.mk



AriaProII アリアプロ2 美品 低弦 クルーソンペグ - エレキギター AriaProII アリアプロ2 美品 低弦 クルーソンペグ - エレキギター



AriaProII アリアプロ2 美品 低弦 クルーソンペグ - エレキギター AriaProII アリアプロ2 美品 低弦 クルーソンペグ - エレキギター



AriaProII アリアプロ2 美品 低弦 クルーソンペグ - エレキギター AriaProII アリアプロ2 美品 低弦 クルーソンペグ - エレキギター



製品割引 □□ZO-3T 芸達者 ディストーション ヘッドフォン SEND ... 製品割引 □□ZO-3T 芸達者 ディストーション ヘッドフォン SEND ...



トーカイ カスタム+BILL LAWRENCE L500XL 年末のプロモーション特価 ... トーカイ カスタム+BILL LAWRENCE L500XL 年末のプロモーション特価 ...



熱い販売 SQUIER テレキャスター スクワイア バッカス 中古 エレキ ... 熱い販売 SQUIER テレキャスター スクワイア バッカス 中古 エレキ ...



オーディオテクニカ atw-1102 ワイヤレスマイク ボーカルマイク 【人気 ... オーディオテクニカ atw-1102 ワイヤレスマイク ボーカルマイク 【人気 ...



正常動作品 Roland TD-11 電子ドラムセット 後付パーツ有 驚きの価格 ... 正常動作品 Roland TD-11 電子ドラムセット 後付パーツ有 驚きの価格 ...



値引きする Bacchus サイクロン ムスタング BMS-1R エレキギター ... 値引きする Bacchus サイクロン ムスタング BMS-1R エレキギター ...



LAUNCHPAD Pro - DTM/DAW LAUNCHPAD Pro - DTM/DAW



自動車・オートバイADDZEST アゼスト DRX9255EX自動車アクセサリー 自動車・オートバイADDZEST アゼスト DRX9255EX自動車アクセサリー



ARIA PRO II/5弦ベース IGB-STD/5Bアリアプロ〈アリアプロII〉-楽器de元気 ARIA PRO II/5弦ベース IGB-STD/5Bアリアプロ〈アリアプロII〉-楽器de元気



Fender Custom Shop Time Machine 1961 Stratocaster Heavy Relic ... Fender Custom Shop Time Machine 1961 Stratocaster Heavy Relic ...

ご覧いただきありがとうございますご購入に関する注意点をプロフィールに記載しておりますので、御一読お願い致します。数時間以上をかけメンテナンスしての出品で、購入相場、人気度などから金額を設定し送料高騰などもあり価格交渉はご遠慮いただいております型番や年式は不明です。ビンテージ感はないので、近年のものと思われますが、AriaProIIは近年オーソドックスなレスポールシェイプはブリッツからの販売なので、それを考えると少しは古いものかもしれません。今後情報があれば記載いたします。ハイエンド寄りのものではないとは思いますが、セットネックでクルーソンペグなど全体的な作りはよくフレットも綺麗に打たれていて、バランスもよく演奏状態もいいので通常演奏でご使用になるには十分かと思いますメンテナンス済みです。（弦高調整、オクターブ調整、フレット磨き、指板レモンオイル、全体的なクリーニング）弦高 1弦1F≒0.3mm12F≒1.25mmボディー タバコサンバースト系 ソリッドボディー ネック セットネック 指板 ローズウッドスケール 628mmナット幅43mm24フレット5wayセレクター重量約4.2kg（アナログ測り）外観の状態は大きな目立つ傷など無く全体的には綺麗です。その他、小さなスレや保管傷は多少ございますが、綺麗な方かと思います。ネック裏とバックに打痕があります。指板がわずかに剥がれていた形跡があり、追加補修をしているので今後剥がれる心配は普通の使用では考えにくいと思います。ピックガード、トラスカバー、ピックアップ、バックパネルは保護フィルム付きソフトケースが付属いたしますコンディションは良好です！フレットは8-9割程度です電気系統は正常です。出力も安定して各ノブとも正常に反応ネックはストレートトラスロッドは修正可能です。通常ピッキングでビビりはございません弦は消耗品（おまけ程度）とお考えください。プチプチと一部段ボールで梱包しての発送となります。（梱包はリサイクル品）画像優先とお考えください専用はお断りさせていただいております04h0186910307タイプ...レスポールタイプシリーズ...AriaProIIアクセサリー・パーツ...ケース