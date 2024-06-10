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デジタルモンスター　KENJI WATANABE EDITION
商品番号 J37044840086
商品名

デジタルモンスター　KENJI WATANABE EDITION
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 5,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メタルグレイモンバージョンです。新品未使用ですが、箱の初期傷はご容赦願います。(素人確認ですが、傷などはないです。)写真を追加してほしいなどありましたら、コメントください。
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