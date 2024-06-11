SEVENTEEN トレカ ヨントン 中国 中華 FACE THE SUN

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商品詳細
SEVENTEENFACETHESUNアルバムオンラインサイン会応募者特典トレカyizhiyuyzy中国中華ヨントントレカ一直娱Bverジョンハントレカ1枚裏面の隠している部分にQRコードがついておりメンバーの音声を聞くことができます(中国語)届いてからすぐにスリーブに入れて保管していますが海外製、紙製品のためトレカによっては画像に写らない程度の初期スレがあることがあります。初期スレ等による返品は受け付けておりませんので、神経質な方はご遠慮下さい。厚紙補強+防水加工にて発送させて頂きます。コメントなしでの即購入OKです。SEVENTEENセブチ中国ヨントントレカヨントン一直娱エスクプスジョンハンジョシュアジュンホシウォヌウジTHE8ディエイトミンハオミンギュドギョムスングァンバーノンディノ
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