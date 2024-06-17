銀河英雄伝説 ユリアンのイゼルローン日記 オーディオブック BOX

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商品詳細
Kikubonの銀河英雄伝説-ユリアンのイゼルローン日記-オーディオブック5巻セットBOX入り特製ブックレット付き定価21,384円開封しています。2回ほど視聴しました。自宅保管品です。#銀河英雄伝説#ユリアンのイゼルローン日記#オーディオブック#CD#田中芳樹#Kikubon#コレクション###
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