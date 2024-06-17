掌動-XX 仮面ライダーBLACK SUN \u0026 仮面バトルホッパーセットッ

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商品詳細
プレミアムバンダイ限定 掌動-XX仮面ライダーBLACKSUN仮面ライダーBLACKSUN\u0026バトルホッパーセットです。箱から出してショーケースに飾っておりましたので、目立つような傷はないと思います。最初から右手側だと思いますが、ハンドパーツが若干ゆるかったです。あとバトルホッパーの触角が傾いてました。ドライヤーかお湯などで整えていただけたら幸いです。食玩であることをご理解いただける方よろしくお願いいたします。元箱、輸送箱あります。写真のもので全てです。取説は最初から無かったと思います。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/rouge513310.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle431966.html
http://narcologia.ru/goods/navigate657330.html
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