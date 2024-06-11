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SONOR ソナー　バスドラムマウント　タムホルダー　シンバルスタンド
商品番号 E73213050709
商品名

SONOR ソナー　バスドラムマウント　タムホルダー　シンバルスタンド
ブランド名 ソナー
特別価格 税込 6,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···その他アクセサリー・パーツ···スタンドご覧いただきありがとうございます。こちらSONORAQ2SeriesBOPのセットについていたバスドラムからのマウントさせるタムホルダーとシンバルスタンドとなります。購入後、開封はしていましたが一度も使用していません。写真の2枚目は、使用例として参考にしてください。赤枠で囲っているのが、今回出品しているスタンドです。1枚目の写真で写っている3つのパーツが今回の出品するものです。ドラムセットの出品ではありませんので、ご注意ください。個人出品ですので、3Nでよろしくお願いします。仕事の都合で質問等の返答が遅れることがあります。また、なるだけ迅速な対応を心がけていますが、発送もお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming473092.html
http://narcologia.ru/goods/freshman856156.html
http://narcologia.ru/goods/composite683654.html
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