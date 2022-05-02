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- ダウンタウン結成40周年 S.H.Figuarts 浜田松本セット
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商品詳細
新品未開封登場作品ダウンタウン主な商品内容・本体・交換用手首左右各5種・交換用頭部（笑）・交換用頭部（困）主な商品素材 ABS・PVC商品サイズ 全高：約145mm対象年齢 15歳～
http://narcologia.ru/goods/mythic730135.html
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