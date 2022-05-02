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ダウンタウン結成40周年　S.H.Figuarts 浜田松本セット
商品番号 R62899356403
商品名

ダウンタウン結成40周年　S.H.Figuarts 浜田松本セット
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 8,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封登場作品ダウンタウン主な商品内容・本体・交換用手首左右各5種・交換用頭部（笑）・交換用頭部（困）主な商品素材　ABS・PVC商品サイズ　全高：約145mm対象年齢　15歳～
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